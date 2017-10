SB navrhuje odstranění nadbytečné regulace kapitálového trhu v ČR

Světová banka (SB) navrhuje pro zatraktivnění českého kapitálového trhu odstranění nadbytečné regulatorní zátěže a také vyšší podporu kapitálového trhu ze strany České národní banky. SB také navrhuje prozkoumat, které státem vlastněné podniky je možno privatizovat. Část z nich by pak měla být nabídnuta drobným investorům. Prohlubování významu kapitálového trhu v ČR je vysoce žádoucí, jelikož další optimální ekonomický rozvoj země brzdí její přílišná závislost na bankovním financovaní, řekl ČTK analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Financování přes kapitálový trh je totiž podle něj pružnější než financování bankovní. Vítá i to, že Světová banka vyzývá ke snížení administrativní a regulatorní zátěže, které by pomohlo rozvoji například dluhopisových tržišť pro malé a střední podniky.

"Regulace problémem není. Problémem českého kapitálového trhu je nízký počet obchodovaných emisí. Může za to především myšlenkové rozpoložení českých firem a poradenských společností," míní analytik společnosti Chytrý Honza František Bostl. České podniky totiž podle něj o burze vědí pouze málo, a to burzu nestaví do ideálního postavení vůči preferovaným bankám nebo takzvaným tzv. M&A transakcím, které tlačí poradenské firmy jako pro sebe snazší a výnosnější variantu, dodal. Objemy obchodů na akciovém trhu pražské burzy loni činily zhruba 168 miliard Kč, což byl meziročně nepatrný růst. V posledních letech obchody na burze spíše stagnují, předtím ovšem výrazně klesaly. Ještě v roce 2007 překročily bilion korun.