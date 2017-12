S výsledky povolebních jednání je nespokojeno šest z deseti Čechů

Většina lidí v Česku je nespokojena s výsledky povolebního vyjednávání politických stran o funkcích ve Sněmovně a nové vládě, takto smýšlí 58 procent. Mezi možnostmi, jak by mohl vypadat nový kabinet, měla v první dekádě prosince největší podporu menšinová vláda hnutí ANO s další stranou, kterou by preferovali čtyři z deseti lidí. Nejméně lidé chtěli menšinovou vládu ANO, která později vznikla. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky ČTK poskytla agentura STEM. Spokojena s výsledky povolebního vyjednávání politických stran je třetina občanů. "Podle očekávání jsou nejčastěji spokojeni voliči hnutí ANO (68 procent), kteří jsou jediným politickým táborem, kde spokojenost převažuje," uvedli autoři průzkumu. Vyšší než průměr v populaci je ještě spokojenost mezi voliči KSČM, naopak zcela jednoznačně převažuje nespokojenost mezi voliči lidovců, ODS, TOP 09 a ČSSD. "Poněkud nižší, stále však většinová, je nespokojenost mezi voliči STAN, SPD a Pirátů," doplnil STEM.