Rybářství Třeboň chybí kvůli suchu v rybnících 40 pct vody

Rybářství Třeboň chybí kvůli suchu v rybnících zhruba 40 procent vody. Firma proto omezila kapacity sádek, používá hlavně ty v Třeboni, z nichž se voda vrací do rybniční soustavy. Úhyn ryb kvůli suchu nezaznamenala. ČTK to řekl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha. Při letošních jarních výlovech měla firma výnos téměř 150 tun tržních ryb. Od roku 2002 zažívá podle Malechy republika extrémy, povodně nebo velká sucha. Letošní rok považuje oproti předešlým za mimořádný v tom, že sucho přišlo velmi brzy. Po teplém lednu i únoru nastaly mrazy v březnu. "A z toho přišlo léto. Příroda si s námi docela hraje. Nebyl žádný sníh, žádné srážky. Jsme na začátku května a potýkáme se se situací, která přicházela v červenci, srpnu a ne na začátku sezony. To je nový extrém. Máme výhodu Zlatou stoku (vodní kanál napájející rybniční soustavu), která je schopná - když je voda v Lužnici - nám významně pomoci. Ale voda už není ani v Lužnici," řekl Malecha. Rybářství Třeboň je největším producentem sladkovodních ryb v Evropě.