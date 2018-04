Ryan ocenil českou vládu za vydání Nikulina do USA

Předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan ocenil českou vládu za to, že rozhodla o vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. Ryan v příspěvku na twitteru napsal, že jednání o vydání bylo klíčovým tématem během jeho návštěvy Česka tento týden. Nikulin odletěl po rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána do USA v noci na pátek, ještě v pátek stanul před americkým soudem v San Francisku. Na dotaz soudce uvedl, že se cítí nevinen. Jeho právní zástupce tvrdí, že kauza je ve Spojených státech politicky motivovaná.

Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě. Za ně může být potrestán 30 lety vězení. O Nikulinovo vydání usilovalo také Rusko. Podle českého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ale byla žádost USA o vydání Nikulina důvodnější. Člen ruské Státní dumy Viktor Vodolackij uvedl, že vydání Nikulina má za cíl ochladit česko-ruské vztahy. Poznamena takél, že Česká republika měla o chystané deportaci Rusko informovat.