Růst průmyslu, stavebnictví i maloobchodu v ČR v únoru zpomalil

Meziroční růst českého průmyslu, stavebnictví i maloobchodu v únoru zpomalil. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici neočekávají, že by se ale v nejbližších měsících růst zcela zastavil. Růst průmyslové výroby oproti loňsku v únoru zpomalil z lednových 5,6 procenta na 2,7 procenta. Stavební výroba zpomalila meziroční růst ještě výrazněji - na 9,4 procenta po lednovém růstu o 33,6 procenta. Maloobchodní tržby bez motorových vozidel také rostly pomaleji. Oproti lednu, kdy stouply o 8,4 procenta, činil v únoru růst jen šest procent. Většina analytiků oslovených ČTK navzdory zpomalení růstu průmyslu, stavebnictví i maloobchodu nečeká, že by se posilování zcela zastavilo. Průmysl bude podle analytičky Komerční banky Moniky Junicke nadále podporován domácí investiční aktivitou i zakázkami ze zahraničí, a za celý letošní rok by tak mohla průmyslová výroba vzrůst až o šest procent. Stavebnictví zase podle analytiků pomůže čerpání evropských dotací na větší infrastrukturní projekty a pozemnímu stavitelství by mohla pomoci novela stavebního zákona.