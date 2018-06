Rusko není podle Klause pro Česko hrozbou

Rusko podle bývalého prezidenta Václava Klause není pro Česko hrozbou, v ničem jej prý na rozdíl od direktiv z vedení EU neohrožuje. Klaus to uvedl v pořadu Partie televize Prima. Souhlasil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, že by se Rusko mělo znovu účastnit jednání nejvyspělejších zemí světa. Referendum o vystoupení z EU by Klausovi nevadilo. Někdejší premiér uvedl, že sice za ČR podával přihlášku do EU a podepsal vstup do tohoto společenství, ale v referendu o přistoupení hlasoval proti.