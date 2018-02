Rus Nikulin podal další ústavní stížnost a žalobu na vnitro

Rus Jevgenij Nikulin, který v pražské pankrácké věznici čeká na rozhodnutí o svém vydání, podal ve čtvrtek druhou ústavní stížnost. Napsala to agentura TASS. Podle advokátů chce zvrátit verdikt Nejvyššího soudu o přípustnosti vydání do USA. Nikulin rovněž zažaloval rozhodnutí, jímž mu údajně české ministerstvo vnitra odepřelo "humanitární azyl". Ústavní soud mezitím potvrdil, že stížnost obdržel. Třicetiletého Rusa zadržela v říjnu 2016 v Praze česká policie na základě amerického zatykače. USA ho viní z útoků na sociální sítě z let 2012-2013. O jeho vydání žádají Spojené státy i Rusko. Přípustnost extradice do obou zemí už potvrdily české soudy. Konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti, tříměsíční lhůta běží od loňských Vánoc. Humanitární azyl prý Nikulin potřebuje proto, že "se obává, že projednávání jeho případu v USA nebude spravedlivé".