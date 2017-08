ŘSD zprovoznilo poslední úsek dálnice D11 do H. Králové

Ředitelství silnic a dálnic otevřelo poslední, celkem 3,7 kilometru dlouhý úsek dálnice D11 do Hradce Králové. Dosud motoristé sjížděli z dálnice přes křižovatku u Opatovic nad Labem či přes provizorní sjezd u Libišan. Stavba dálnice před H. Králové stála od roku 2006, především kvůli nevykoupeným pozemkům farmářky Ludmily Havránkové a jednání se stavební firmou, 1,3 kilometru dlouhý úsek nemohl být využívan. Chybějící 2,4 kilometru dlouhý úsek za 882 milionů korun bez DPH se začal stavět v roce 2014. Provoz na nově zprovozněné dálnici bude několik měsíců omezený kvůli úpravě v místě provizorního sjezdu u Libišan, práce by měly skončit do Vánoc.

Dálnice D11 by od H. Králové měla pokračovat dál na Jaroměř a poté k polským hranicím v Královci u Trutnova, kde se má napojit na budovanou polskou silnici S3. Stavba mezi H. Králové a Jaroměří měla začít již letos, stavební povolení však rozkladem napadlo hnutí Děti Země, což způsobí zpoždění začátku stavby o několik měsíců.