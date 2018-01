ŘSD vypsalo druhé kolo výběrové řízení na obchvat Č.Budějovic

Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) vypsalo druhé kolo výběrového řízení na obchvat Českých Budějovic. Stavba za 12,8 miliardy korun, jež bude součástí dálnice D3, by měla začít na podzim. ČTK to řekl mluvčí ŘSD Jan Studecký. Jde o úsek Úsilné - Hodějovice dlouhý 7,1 kilometru a úsek Hodějovice - Dolní Třebonín dlouhý 12,5 kilometru. Obchvat by měl být hotový do roku 2021.

"Druhé kolo výběrového řízení (na obchvat Budějovic) bylo vypsáno 12. ledna. Uchazečů je 15 na každý úsek, v prvním kole výběrového řízení nebyl nikdo vyřazen," řekl Studecký. Ředitelka jihočeské pobočky ŘSD Vladimíra Hrušková ČTK již dříve řekla, že zájemci jsou ve velké míře ze zahraničí, ze Španělska, Turecka, Itálie i Bosny a Hercegoviny.