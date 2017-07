Odbory i zaměstnavatelé na společném zasedání s vládou shodně odmítli rozšíření mýtného na silnice první třídy. Tripartita to oznámila na twitteru. Dopravní firmy podle zaměstnavatelů tvrdí, že náklady budou muset přenést na spotřebitele. "Upozorňujeme, že plánované rozšíření mýta o 900,2 kilometru silnic první třídy je prosazováno vládou přes nesouhlas dotčených profesních organizací. Dopravní firmy odmítají takové rozšíření, protože by ho musely promítnout do výše ceny přepravy osob a zboží, a velmi pravděpodobně přenést na spotřebitele," uvedl k mýtnému v tiskové zprávě prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Rozšíření ministerstvo dopravy zdůvodňuje potřebou vypsat výběrové řízení, které nebude zvýhodňovat jedinou technologii, případně konkrétního dodavatele. Pokud by byl tendr vypsán pouze na převzetí stávajícího systému, obává se ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) toho, že by byl úřad podezírán z nadržování nynějšímu dodavateli, společnosti Kapsch.