Rozpočet na příští rok vláda plánuje schválit za dva týdny

Vláda podle očekávání přerušila v pondělí dopoledne jednání o rozpočtu na příští rok, vrátí se k němu za dva týdny, kdy by měla návrh definitivně schválit, informoval na twitteru mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Příští pondělí návrh projedná tripartita. Vládní koalice se v pondělí dohodla na růstu platů ve veřejné sféře. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) oznámil, že platy učitelů se od začátku listopadu zvýší o 15 procent, platy ostatních zaměstnanců ve státní správě o deset procent. Odbory hrozící stávkou oznámily, že zůstávají ve stávkové pohotovosti do chvíle, kdy kabinet jejich požadavky definitivně schválí. Sobotka předpokládá, že po dohodě koalice o růstu platů vláda schválí nařízení o zvýšení platových tarifů ve veřejném sektoru do konce září, tedy ve stejném termínu jako rozpočet. Ministerstvo financí navrhuje rozpočet se schodkem 50 miliard korun. V návrhu po pondělní dohodě koalice přetrvávají rozpory ohledně zvýšení rozpočtu vysokých škol.

Ministerstvo financí ve srovnání s červnovým návrhem zvýšilo v aktuálním návrhu státního rozpočtu na příští rok celkové výdaje a příjmy, a to zhruba o 21 miliard korun. Ministr financí uvedl, že ministerstva by mohla z nespotřebovaných výdajů poskytnout 40 miliard korun, na základě dohody by resorty měly uvolnit čtvrtinu těchto rezerv. Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Poslanecké sněmovny do konce září.