Rozpočet bude schválen do konce září, ujistil Sobotka i Pilný

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se na bilanční schůzce s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO) shodli, že návrh rozpočtu na příští rok i přes spory ohledně zvyšování platů vláda schválí standardně, tedy do konce září. O růstu platů bude koalice jednat v pondělí před jednáním vlády. Podle Sobotky se musí koaliční strany dohodnout na jednotném postoji. Premiér to řekl novinářům po jednání s Pilným. Peníze je možné podle Sobotky získat z nespotřebovaných výdajů jednotlivých ministerstev. Sobotka uvedl, že ke konci srpna to bylo zhruba 100 miliard korun, část je ale určena na spolufinancování projektů z fondů EU.