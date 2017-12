Rok 2018 by měl armádě přinést nové mise, více peněz i vojáků

Výrazné rozšíření účasti českých vojáků na zahraničních misích, další růst rozpočtu ministerstva obrany a uzavření významných zbrojních zakázek by měl přinést českým ozbrojeným silám nadcházející rok. Armáda bude také usilovat o přijetí dalších vojáků. Další směřování resortu mohou ovlivňovat noví lidé. V lednu budou Češi volit prezidenta, poslanci budou také hlasovat o důvěře vládě a tedy i nové ministryni Karle Šlechtové (za ANO).

Česká armáda má v současné době na zahraničních misích asi 400 vojáků. Příští rok by se jejich počet mohl výrazně zvýšit na více než 1000. K dosavadním misím přibude účast na aliančním posílení přítomnosti na východním křídle NATO. V jeho rámci česká armáda vyšle do Litvy mechanizovanou rotu v počtu řádově 200 vojáků, působit budou v bojovém uskupení, které sestavuje Německo. Do Lotyšska pod kanadské velení vyjede minometná četa o velikosti do 40 vojáků. Česko zároveň zvažuje rozšíření svého působení v misích v Afghánistánu, Iráku a v Mali. O posílení by musela rozhodnout vláda a Parlament. Proti misím vystupují komunisté a SPD.