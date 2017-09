Řetězce: Kontrola zdražení másla je populistický krok před volbami

Požadavek premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) na kontrolu producentů a obchodníků kvůli zdražení másla je nestandardní. Jde o populistický krok v předvolebním období, vláda by do této oblasti zasahovat neměla. ČTK to sdělil Svaz obchodu a cestovního ruchu. Vysoká cena másla není způsobena vysokými maržemi obchodníků, tvrdí svaz. "Provedení požadovaného šetření určitě nezajistí snížení ceny másla, které je dáno cenovým v výkyvem dané komodity, na kterou působí celosvětový vývoj. Pokud bychom chtěli hledat nějakého viníka, tak je to právě dotační politika EU," uvedla mluvčí svazu Irena Vlčková. Vysoká cena másla je podle Vlčkové způsobena nedostatkem mléčného tuku a zvýšenou poptávkou po másle. Sobotka se k názoru obchodníků vyjádřil na twitteru. "Někdo se tady evidentně bojí, že se veřejnost dozví, kde končí zisky z předražovaného másla. Kontrola je zcela na místě!" napsal.

"Urychleně řešit problém s nedostatkovou komoditou, navíc za nezvyklou cenu, na nejvyšší úrovni a s pomocí kontrolních orgánů, je něco jako výkřik do tmy. Mnohem smysluplnější by bylo dlouhodobě řešit podnákupní ceny v řetězcích, které zcela deformují zákazníkovo vnímání reálné ceny potravin," uvedl předseda Asociace českého tradičního obchodu Zdeněk Juračka. Ceny másla jsou rekordně vysoké v celé Evropské unii. Potravináři mluví o vysokých maržích obchodníků, ti vinu svalují na vysoké nákupní ceny smetany.