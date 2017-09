Rektoři v říjnu vyhlásí protestní týden

Česká konference rektorů vyhlásí na 2. až 6. října protestní Týden pro vzdělanost. NA twitteru to uvedl rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek. Rektorům se nelíbí současný návrh rozpočtu na příští rok, který pro vysoké školy počítá s navýšením o asi 700 milionů korun proti letošku. Pokud vláda nevyhoví jejich požadavku na navýšení platů jejich pedagogů o 15 procent a jejich rozpočtu o 4,5 miliardy proti letošku, připojili by se zřejmě tímto protestem k případné stávce školských odborů, které kvůli platům v úterý vstoupily do stávkové pohotovosti.