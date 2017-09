Rekordně přibylo dárců kostní dřeně, i díky změně věkové hranice

Do registru dárců krvetvorných buněk Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) se za uplynulých osm měsíců letošního roku přihlásilo 2118 nových lidí. Vedení registru to označuje za rekord, je to více než za celý loňský rok. Pomohlo tomu zvýšení horní hranice pro vstup do registru, která se změnila z 35 na 40 let. Jen z této věkové kategorie je 1132 nových dárců. Uvedli to zástupci registru na tiskové konferenci. K 1. září letošního roku měl Český registr dárců krvetvorných buněk (ČRDKV) 27.443 lidí.

"Smyslem registru je, abychom našli co nejvhodnějšího dárce pro pacienta s leukémií nebo s jinou poruchou krvetvorby, který potřebuje transplantaci krvetvorných buněk," řekla vedoucí registru Marie Kuříková. Vedle registru pražského IKEM existuje také Český národní registr dárců dřeně, který na konci letošního srpna evidoval 74.056 dárců. Ročně v Česku některým typem leukémie onemocní kolem stovky lidí, u dalších zhruba 1000 lidí se objeví porucha krvetvorby. Transplantace je úspěšná u dospělých z 60 až 80 procent, u dětí ze 70 až 90 procent.