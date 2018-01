Rekonstrukce Václavského náměstí získala stavební povolení

Po dlouhých třinácti letech od architektonické soutěže může začít rekonstrukce dolní části Václavského náměstí. Projekt totiž získal stavební povolení. „Je to skvělá zpráva, která znamená, že konečně se Václavské náměstí dočká rekonstrukce. Soutěž se konala před třinácti lety a následujících deset let se nestalo v podstatě nic, přitom je všem jasné, že ta rekonstrukce je nezbytná,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová. Z dolní části Václavského náměstí v podstatě zmizí automobily a zásadně se tak zvětší prostor pro pěší. V plánu je umístění vodních prvků a pítek, ale třeba i základny pro umisťování vánočního stromku. Stromy a veškerá zeleň budou zavlažovány pomocí automatického systému. "Chci, aby se z Václavského náměstí opět stalo centrum sociálního, kulturního a společenského života, tak jak to bylo v minulosti,“ dodala Krnáčová. Celý projekt je rozdělen do několika částí a začne už v příštím týdnu přípravnými pracemi. Předpokládaný termín dokončení je konec roku 2018.