Rekonstrukce české ambasády v Berlíně má stát přes půl miliardy

Plánovaná rekonstrukce české ambasády v Berlíně má podle informací ČTK stát přes půl miliardy korun. Dokončena má být v roce 2023. O příslušném záměru by měla ještě do konce září rozhodnout česká vláda. Budoucnost stavby ze 70. let se v posledních letech řešila opakovaně. Budova ležící v samém centru Berlína na prestižní adrese Wilhelmstrasse 44 je typickou představitelkou architektonického brutalismu, který je výraznou devizou řady staveb architektonického páru Věry a Vladimíra Machoninových. Dnešním potřebám už ale podle diplomatů nevyhovuje. Jednak je naddimenzovaná a jednak v řadě ohledů zastarala. Zatímco v době studené války na ambasádě ve východní části Berlína působilo mezi 350 a 500 pracovníky, dnes jich je mnohonásobně méně, a část budovy tak zeje prázdnotou. Lidé, kteří v ní pracují, si často stěžují na to, že se budova v létě snadno vyhřeje na neúnosné teploty, v zimě se zase složitě vytápí.