RegioJet poslal FlixBusu předžalobní výzvu,¨mluví o nekalé soutěži

Společnost Radima Jančury RegioJet zaslala předžalobní výzvu firmě FlixBus, která je konkurentem na trhu autobusové dopravy jak v Česku, tak v mezinárodní dopravě. Jančura požaduje, aby dopravce ukončil nekalou soutěž a ekonomické vydírání tím, že podle něj dlouhodobě jezdí za podnákladové ceny. Zároveň se RegioJet obrátil na evropskou komisařku pro soutěž Margrethe Vestagerovou, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Aleš Ondrůj. Jančura na cenovou politiku FlixBusu poukazuje několik měsíců a zaslání předžalobní výzvy avizoval. Opírá ji o expertní analýzu cen a nákladů, kterou si nechal vypracovat. Jančura uvádí, že FlixBus jezdí devět měsíců od vstupu na trh za ceny, které pokrývají pouze 55 procent nákladů. FlixBus zatím výzvu neobdržel a svoje podnikání považuje za férové v mezích zákona, napsala ČTK mluvčí Martina Čmielová.

FlixBus je nyní dominantním autobusovým dopravcem ve většině zemí Evropy. Dopravci pro něj jezdí na základě smlouvy a platí provizi z jízdného. FlixBus řeší pouze jízdní řády a marketing. Vzhledem k jeho agresivní politice se z RegioJetu stal paradoxně podle Jančury druhý největší nestátní dopravce v Evropské unii. V Německu je s jedinou vnitrostátní linkou z Drážďan do Berlína také druhým největším vnitrostátním dopravcem. Cenovou válku s konkurencí vedl před deseti lety na lince Praha - Brno i Jančura, když zde začala provozovat autobusy Asiana, dokonce musel zaplatit pokutu. Případy však považuje za odlišné. "Prodávali jsme část jízdenek za stejnou cenu jako Asiana, tehdy za 50 korun, níž jsme nešli. Navíc pouze na spojích, které si konkurovaly. Byla to logická reakce s cílem udržet si zákazníky, nikoli vytlačit nového hráče. Na ostatních spojích jsme jezdili za vyšší cenu a celá linka byla v zisku. To u FlixBusu není," řekl Jančura.