Referendum o Vřídelní kolonádě v Karlových Varech není platné

Referendum v Karlových Varech za výstavbu repliky Vřídelní kolonády z 19. století místo současné není platné. V pátek a v sobotu přišlo odevzdat svůj hlas jen 33,66 procenta voličů. Aby referendum bylo platné, muselo ho by se zúčastnit 35 procent oprávněných voličů. Většina z těch, kdo k referendu přišli, by repliku chtěli. Jejich hlasů ale bylo málo. Pokud by přišlo dalších asi 300 voličů, bylo by referendum nejen platné, ale i závazné. Pro repliku kolonády se totiž vyslovilo více než 25 procent oprávněných voličů, což je pro závaznost plebiscitu dostatečný počet.

Dnešní Vřídelní kolonáda byla postavena v roce 1975 podle návrhu architekta Jaroslava Otruby. Masivní stavba v duchu tehdy oblíbeného brutalismu měla být původně součástí většího zásahu do středu lázeňského města, který měl spojit jednotlivé kolonády. To se ale nakonec nestalo. Litinovou kolonádu, postavenou v letech 1878 až 1879 vídeňskými architekty Ferdinandem Fellnerem a Hermannem Helmerem v pseudorenesančním stylu, tvořil komplex čtyř budov o celkové délce 107 metrů. Rozebrána byla v roce 1939 a kovový materiál byl použit na válečné účely.