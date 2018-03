Ředitel správy CHKO Beskydy: Beskydy jsou poslední živé hory

Za poslední živé hory označuje Beskydy ředitel správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy František Jaskula. Jsou to opravdové hory a jsou zde hospodáři, kteří se o své pozemky a krajinu starají, to je to specifické a podle něj to nejdůležitější, co by se tady mělo zachovat, řekl Jaskula ČTK. CHKO Beskydy je s rozlohou 1200 kilometrů čtverečních největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice, byla vyhlášena před 45 lety.

Území podle Jaskuly částečně ohrožuje unifikace. "Z jedné strany jsou to třeba dotace na zemědělské hospodaření, které je všude stejné, a to potírá kouzlo rozmanitosti a druhového bohatství. Na druhou stranu problémem je, že spousta lidí už hospodařit nechce," řekl Jaskula. Některé pozemky se tak přemění v les nebo je majitelé nabídnou ke stavbě. Důležité je podle něj zachovat drobné hospodáře, kteří krajinu obhospodařují různorodě. Na Beskydy mají velký vliv návštěvníci, kterých přibývá, například na Lysou horu ročně vystoupá kolem 450.000 lidí.