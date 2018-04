Ředitel ArcelorMittalu Ostrava: Huť zůstane po prodeji v provozu

Pokud by Evropská komise souhlasila s prodejem hutě ArcelorMittal Ostrava (AMO), zůstala by huť plně v provozu, jen pod novým vlastníkem. Sdělil to generální ředitel a předseda představenstva AMO Ašók Patil. Jeho vyjádření přichází poté, co možný prodej kritizoval předseda odborů Josef Středula a ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner zdůraznil, že případný prodej nesmí ohrozit zaměstnanost v kraji.

Slezský podnik patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal, která chce koupit hutě Ilva v italském městě Taranto. "V souvislosti s akvizicí italské ocelárny Ilva musela skupina ArcelorMittal předložit kompenzační balíček," řekla mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková. Důvodem byla podle ní obava Evropské komise, že by vzniklý tržní podíl mohl ohrozit hospodářskou soutěž v odvětví. Ilva je podle kapacity produkce největší ocelárna v Evropě.