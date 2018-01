Raškovka jde na odbyt, čepic se vyrobí další tisíce

Prvním českým pomyslným vítězem nadcházející zimní olympiády je Raškovka. Čepice podobná té, v níž závodil skokan na lyžích Jiří Raška a v roce 1968 v ní získal v Grenoblu první českou zlatou medaili ze zimní olympiády, jde na dračku. Ze všech kusů olympijské kolekce se prodává nejvíce, v prodeji pro veřejnost je už jen v nejmenší velikosti. Chystá se proto výroba dalších tisíců kusů. Čepice, která je symbolem olympijské kolekce, je v barvách trikolory a s bílou bambulí.

V únoru uplyne již 50 let od zlatých Raškových skoků. "Je prima vzdát mu takhle hold," řekl loni v listopadu Raškův vnuk Jan Mazoch. Sám by se z velkého můstku jen v čepici nespustil. "Ze stodvacítky bych si to netroufl ani náhodou, nač pokoušet osud," řekl tehdy Mazoch, který zažil na můstku těžký pád, po kterém byl několik dnů v bezvědomí.