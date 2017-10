Původ zápachu v Krušných horách je stále nejasný, přibude čichačů

Původ zápachu v Krušnohoří, na který si dlouhé roky stěžují Němci, je stále nejasný. Zdravotní ústav chce rozšířit na novou sezonu počet takzvaných čichačů. Během první sezony speciálního měření v Krušných horách tito dobrovolníci zaznamenali skoro dvě stovky pachových epizod, řekla ČTK Jana Moravcová ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. Čichače školí právě Zdravotní ústav.

Česko - německý projekt, který by měl pomoci určit zdroj zápachu v Krušnohoří, začal letos. Od ledna do března posbíral Zdravotní ústav podle Moravcové 192 vzorků od čichačů, některé vzorky byly odebrány do speciálních kanystrů. Dva týdny bylo měřeno ovzduší a německá strana sledovala kontaminaci ovzduší bioaerosolem. Projekt podpořený Evropskou unií má pokračovat až do jara 2019.