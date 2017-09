Psi nejsou praváci ani leváci, upřednostňují sever, ukázal výzkum

Psi nejsou praváci ani leváci, při výběru upřednostňují sever. Zapadá to do teorie, že zvířata vnímají magnetické pole Země. Vyplývá to z průzkumu, který provedli vědci z České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze s kolegy z Německa. Studii vědců publikoval odborný časopis PLOS ONE, uvedla ČZU v tiskové zprávě.

Vědci testovali 25 psů ze 14 plemen v 31 lokalitách na území České republiky a Německa. Testy trvaly několik měsíců, nastavené podmínky byly vždy stejné. "Psi volili mezi dvěma identickými miskami se stejnou potravou, které byly umístěny nalevo a napravo od psa a byly otáčeny tak, aby jejich umístění postupně vystřídalo všechny světové strany," popsal experiment mluvčí ČZU Josef Beránek. Badatelé zaznamenávali, jakou misku si pes vybral.