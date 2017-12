První českou filmovou premiérou 2018 budou Troškovy Čertoviny

Jako první česká filmová premiéra roku 2018 vstoupí do kin 4. ledna nové pohádka režiséra Zdeňka Trošky s názvem Čertoviny.

Režisér Troška uvedl, že pokračuje v podobě českého pekla i čerta, které lidé znají z pohádek Jana Drdy, Josefa Lady a dalších českých spisovatelů. "Český čert je spíš nešikovný trumbera než zákeřný škodič, rád by se bratříčkoval s člověkem, a pokud mu něco provede, je to spíš úsměvná čertovina než zlomyslnost. Takže opět uvidíme čertiska, nad jejichž snažením dostat hříšné duše do pekla se budeme usmívat," řekl Troška, který se se k čertům vrací poněkolikáté - ať to byly pohádky Z pekla štěstí, Čertova nevěsta či oblíbený čert z Princezny ze mlejna.

Troška je znám populárními lidovými komediemi, které trhaly rekordy návštěvnosti; u kritiky však neuspěly. Jeho trilogii Slunce, seno... z 80. a začátku 90. let zhlédlo v kinech 8,4 milionu lidí. Divácky úspěšná byla i jeho série Babovřesky nebo komedie Doktor od Jezera hrochů, kterou vidělo přes půl milionu diváků.