První část armádního konvoje USA je v ČR, míří cvičit do Pobaltí

Do České republiky vjela na Rozvadově první část amerického vojenského konvoje, který se bude v následujících dnech přes Česko přesunovat na cvičení Saber Strike 2018 v Pobaltí. Mezi vozy byly obrněné transportéry Striker, nákladní automobily i víceúčelové terénní vozy HMMWV, známé jako Humvee. Přes Česko má přejet dohromady asi 400 vozidel a 1000 vojáků. Konvoj je rozdělen do dvou částí. Druhá část vstoupí do ČR ve čtvrtek večer, poslední části konvoje by měly ČR opustit v pátek.

V Rozvadově se první část konvoje zhruba na půl hodiny zastavila, vojáci vyvěsili na transportéry prapory se symbolikou odkazující na 100 let československo-, respektive česko-amerických vztahů. Pak se konvoj, doprovázený policejními vozy s majáčky vydal na další cestu. Příjezd sledovaly z lávek nad dálnicí skupinky lidí, někteří z nich mávali, další fotili.