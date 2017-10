Průzkum: Většina Čechů se snaží šetřit s energiemi

Naprostá většina (84 procent) Čechů se snaží šetřit s energiemi, třetina se ale vůbec nepřipravuje na topnou sezonu, například si nenechá zkontrolovat komín či kotel. Uvádí to průzkum společnosti Ipsos, který zveřejnila na tiskové konferenci firma E.ON. Topná sezona letos začala před polovinou září, zhruba o deset dní dříve než loni. Energiemi nejčastěji šetří lidé od 45 do 65 let, ve věkové kategorii od 18 do 34 let spíše nešetří. Více než polovina respondentů upřednostňuje kvůli úspoře energie sprchování před koupelí ve vaně, 42 procent v zimě nechává některé části domu nebo bytu nevytápěné nebo pouze temperované. Zhruba třetina pak vytápí domy nebo byty na nižší teplotu a raději se více oblékne, což častěji dělají lidé z malých obcí od 1000 do 5000 obyvatel.