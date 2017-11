Průzkum: Velké kulturní akce přivádějí do regionů turisty

Čtyři velké akce Colours of Ostrava, Velká pardubická, mostecký Czech Truck Prix a pražský Bohemia Jazz Fest přinesly do regionů 282 milionů korun. Téměř 109 milionů korun utratili domácí hosté a 173 milionů korun zahraniční. Vyplývá to z průzkumu agentury CzechTourism.

Podobné akce pomáhají zejména regionům, které jinak nejsou mezi turisty tolik populární. V případě hudebního festivalu Colours of Ostrava byla akce hlavním důvodem pobytu v regionu pro 83 procent zahraničních i českých návštěvníků. Podobně je tomu u Velké pardubické. I na pražský Bohemia Jazz Fest přišlo během dvou dnů 47.000 návštěvníků z Česka i ze zahraničí a v Praze utratili přibližně 110 milionů korun. Z toho většinu, asi 108 milionů korun, utratili zahraniční turisté. Nicméně 84 procent cizinců v průzkumu uvedlo, že by do Prahy přijelo, i kdyby se akce nekonala.