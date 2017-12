Průzkum: V lednu začne novoroční předsevzetí plnit třetina Čechů

V lednu začne novoroční předsevzetí plnit třetina Čechů (31 procent). Nejčastějším mezi ženami bude více cvičit (41 procent), u mužů půjde o narovnání osobních vztahů (35 procent). Zbavení se zlozvyků jako kouření, alkohol, nezdravé jídlo nebo zbytečné nakupování, které měsíčně stojí nejčastěji do 2000 korun, jsou rovněž častým předsevzetím. Vyplývá to z prosincového průzkumu Equa bank. Téměř polovina lidí si dává předsevzetí kvůli úspoře peněz. Zdraví je přitom až druhým důvodem, to uvádí 44 procent Čechů. Osobní důvody, aby se lidé cítili lépe, přitom zmiňuje pouze každý čtvrtý.