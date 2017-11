Průzkum: Úvěr na splácení dluhu si poslední rok vzalo 16 pct lidí

Víc než polovina dospělých v Česku neplánuje své výdaje a o tom, co si pořídí, rozhoduje spontánně. Pětina lidí počítá s tím, že si na větší vydání půjčí. Na splácení dluhů si v posledním roce pak vzalo další úvěr 16 procent lidí. Průměrně si půjčili 65 procent měsíčního rozpočtu domácnosti. Ukázal to průzkum agentury Kantar TNS pro společnost KRUK. V říjnu se do něj zapojilo 1200 lidí. Své výdaje neplánuje a o koupi věcí rozhoduje spontánně 54 procent dospělých. Pečlivě si útraty naopak rozvrhne 46 procent dotázaných. Pětina odpověděla, že když čeká větší výdaj, potřebný obnos si půjčí. Čtyři pětiny naopak uvedly, že si předem šetří.