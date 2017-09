Průzkum: Třetina Čechů se v uplynulém roce dostala do minusu

Přibližně třetina Čechů v uplynulém roce zažila období, kdy se dostala s penězi do minusu. Zhruba polovina rodin by například měla problém zaplatit nenadálý výdaj přes 10.000 korun. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila ČSOB. "Pokud by domácnosti přišly o hlavní zdroj příjmu, vydržely by maximálně tři měsíce, než by si musely půjčit nebo se přestěhovat a snížit tím své pravidelné výdaje. Čtvrtina rodin by při výpadku příjmů s penězi dokonce nevydržela ani měsíc," uvedl ředitel a člen představenstva ČSOB Petr Hutla. Podobně jako rodiče mají podle něj ve finanční gramotnosti mezery i děti. Kapesné dostávají v průměru od devíti let a 12 procent z nich má problémy s ním vyjít. Pouze 17 procent z nich si myslí, že umí správně hospodařit. Na 70 procent se chce o hospodaření dozvědět více.