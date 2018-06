Průzkum: Téměř polovina lidí se v práci za rok nedočká pochvaly

Většina Čechů dostane v zaměstnání pochvalu za dobře odvedenou práci maximálně párkrát za rok, 45 procent lidí se jí pak od ledna do prosince nedočká ani jednou. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Ipsos pro Institut interní komunikace mezi tisícovkou respondentů. Pochvaly jsou přitom pro zaměstnance stejně důležité jako odpovídající plat. Lidé, kteří jsou v práci často chváleni, jsou výrazně loajálnější a zároveň více doporučují svého zaměstnavatele ostatním. Firmám, ve kterých se nechválí, tak více hrozí odliv zaměstnanců i problémy se sháněním nových. Průzkum ukázal na zásadní nedostatky nadřízených v práci s pochvalami. Téměř tři čtvrtiny zaměstnanců totiž tvrdí, že je jejich šéf pochválí za dobře odvedenou práci nanejvýš párkrát do roka. Třetina si musí počkat ještě déle a 13 procent se jí dokonce nedočká nikdy. Pochvala za dobře odvedenou práci patří vedle finančního ohodnocení k největším pozitivním motivátorům a zaměstnanci díky ní v práci udělají třeba i více, než se od nich očekává. Pochvaly mohou výrazně ovlivnit také to, jak zaměstnanci vnímají svůj plat. V praxi se často stává, že manažeři by i chválit chtěli, ale nevědí jak, nebo nevolí ten nejlepší způsob.