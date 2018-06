Průzkum: Téměř polovina lidí pomáhá svým stárnoucím rodičům

Téměř polovina lidí v Česku pomáhá svým stárnoucím a nemocným rodičům s domácností a dalšími denními aktivitami. Velmi často to pak dělá každý šestý dospělý. Dvě pětiny těch, kteří se o rodiče často či občas starají, pečují také ještě aspoň o jedno dítě. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro spolek Život 90. V dubnu na otázky odpovídala tisícovka dospělých. Organizace Život 90 se zaměřuje na pomoc seniorům. Jak uvedl ředitel spolku Život 90 Jan Lorman, péče vyplňuje volný čas pečujících, má dopad na jejich psychický i fyzický stav a také na rodinný a osobní život. Poukázal na to, že kvůli opatrování musí lidé často opustit práci. Odrazí se to v jejich nižších důchodech. O lidech, kteří se současně starají o děti i své rodiče, sociologové mluví jako o sendvičové generaci. Ta se bude kvůli prodlužování života a odsouvání rodičovství do vyššího věku dál rozrůstat. Stárnoucím rodičům pomáhá s domácností a denními aktivitami 47 procent lidí. Velmi často to dělá 16 procent dotázaných. Dvě pětiny těch, kteří se o rodiče často či občas starají, pečují aspoň o jedno dítě. Naopak vůbec pomoc rodičům neposkytuje čtvrtina lidí. Téměř polovina těch, kteří nyní nepomáhají, by se v případě potřeby chtěla o rodiče postarat doma s odbornou pomocí. Lidé by uvítali, kdyby jim péči o rodiče zaměstnavatel usnadnil.