Průzkum: Se zákazem kouření v restauracích souhlasí 71 pct lidí

Zhruba rok po začátku platnosti podporuje zákaz kouření v restauracích 71 procent Čechů. Proti je zbytek, rozhodně ho odmítá 12 procent lidí. Zjistil to květnový průzkum Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který udělala ve spolupráci s agenturou Ipsos. Odpovídalo v něm 1080 lidí. V Poslanecké sněmovně je nyní návrh na zmírnění zákona. Podle průzkumu kouří v Česku přibližně čtvrtina lidí. "Dvacet osm procent kuřáků je silně proti tomu, že se nesmí kouřit v restauracích," řekl ředitel Ipsos Central Europe Radek Jalůvka. Kuřáci si více podle průzkumu uvědomují, že zapálenou cigaretou omezují svobodu nekuřáků. Zatímco před šesti lety to přiznávalo 28 procent kuřáků, letos jejich podíl stoupl na 41 procent.

Za sníženou spotřebou čepovaného piva, na kterou upozorňují pivovary, podle průzkumu nestojí zákaz kouření, ale preference mladších spotřebitelů, kteří dávají přednost míchaným nápojům s tvrdým alkoholem. Pivo je také nahrazováno vínem nebo nealkoholickými nápoji. "Pro generaci Z není tak sexy pít pivo," dodal Jalůvka. Generací Z se označují lidé narození od druhé poloviny 90. let. Lidé podle průzkumu chodí do restaurací častěji než před třemi roky. Návštěvnost se zvýšila hlavně kvůli zákazníkům, kteří chodili v minulosti do občerstvovacích zařízení výjimečně, z velké části jde o nekuřáky.