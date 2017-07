Nedůvěra lidí v mladou generaci je v Česku stále vysoká. Téměř polovina lidí starších 30 let si myslí, že se mládež zajímá jen o vlastní pohodlí a není ochotná pomáhat. Přibližně polovina lidí tvrdí, že se mladá generace sice občas zapojuje do dobročinných projektů, dělá to ale jen pro svůj prospěch. Pět procent lidí věří, že se mladí zapojují do prospěšných činností dobrovolně a nezištně. Vyplývá to z průzkumu, který vypracovala agentura Ipsos pro Nadaci O2.

Zatímco 79 procent respondentů nad 30 let v průzkumu řeklo, že by mladí nejraději jen seděli u počítače, hráli hry a bavili se na sociálních sítích, pouze třetina lidí do 29 let to potvrdila. Pětina mladých naopak uvedla, že se ve volném čase raději věnuje kreativní tvorbě. V průzkumu jim to ale věřilo jen 0,6 procenta lidí starších 30 let.