Průzkum: Mladým dle veřejnosti chybí před nástupem do práce praxe

Mladým lidem chybí podle většiny Čechů před vstupem na pracovní trh dostatečná praxe. Vyplývá to z únorového průzkumu agentury Ipsos pro sdružení firem Byznys pro společnost. Celkovou úroveň vzdělání ale více než polovina lidí hodnotí kladně. Ve školách by měli působit vyučující či jiní odborníci, kteří mají zkušenosti z praxe, míní většina lidí. K výuce by také měly být podle asi tří čtvrtin lidí využívány praktické příklady a měly by se rozšiřovat možnosti stáží a brigád pro studenty ve firmách. Průzkum prováděl Ipsos od 19. do 22. února prostřednictvím online dotazníků. Průzkumu se zúčastnilo 1006 obyvatel Česka ve věku od 18 do 65 let.