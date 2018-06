Průzkum: Expotéři nevyužívají trh zahraničních veřejných zakázek

Jen čtyři procenta malých a středních českých firem využívají příležitostí trhu veřejných zakázek v zahraničí. Třetina firem vyváží již do 11 a více zemí. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury Ipsos mezi 400 exportéry. Za největší problémy vývozci považují kurzové riziko a rostoucí byrokracii. Průzkum potvrdil, že firmy jsou závislé na EU, především na Německu. Stále více se mezi podniky objevuje i tendence vracet se na trhy zemí bývalého Sovětského svazu, kam export v posledních pěti letech vlivem ekonomických problémů v Rusku klesl. Třináct procent firem vyváží do 21 a více zemí a dalších 19 procent exportuje do 11 a více zemí, což je meziroční nárůst o plnou třetinu. Malé a střední firmy se na českém vývozu podílejí zhruba z poloviny.