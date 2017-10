Průzkum: Chuť Čechů měnit zaměstnání je nejvyšší za pět let

Češi se přestávají bát o práci, jejich chuť měnit zaměstnání je nejvyšší za uplynulých pět let. Až 23 procent lidí by chtělo změnit zaměstnání do jednoho měsíce, 45 procent pak do půl roku. Nejdůležitější motivací je stejně jako v loňském roce výdělek. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment mezi 1695 respondenty. Mzda je nejen nejdůležitějším argumentem pro případný odchod ze stávajícího zaměstnání, ale i pro přijetí nové pracovní nabídky. Respondenti zmiňovali i touhu po kariérním posunu či potřebu změny. Důležitým a často zmiňovaným důvodem byla i skutečnost, že je současná práce nenaplňuje. "Mezilidské vztahy na pracovišti a vedení, které je otevřené dialogu, se stávají velmi důležitými faktory spokojenosti zaměstnanců. Lidé již nechtějí chodit do práce jen za výdělkem, chtějí se tam cítit komfortně i po lidské stránce. U současných absolventů škol tato tendence ještě sílí," dodala marketingová manažerka Grafton Recruitment Jitka Součková.