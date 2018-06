Průzkum: Češi mění zaměstnavatele kvůli platu i nedostatku uznání

Nízký plat, nedostatek uznání a neuspokojující kariéra patří mezi důvody, proč Češi nejčastěji opouští zaměstnavatele. Naopak jistota zaměstnání, finanční zdraví zaměstnavatele, mzda a zajímavý obsah práce patří k důvodům, kvůli kterým Češi zůstávají zaměstnavateli věrní. Vyplývá to z aktuálního průzkumu zaměstnaneckých preferencí personálně poradenské společnosti Randstad. "Stále důležitějším faktorem se pro Čechy stává rovnováha mezi pracovním a soukromým životem," uvedla marketingová ředitelka Randstadu Alžběta Honsová. Plat je důležitějším faktorem pro muže než pro ženy. V případě příliš nízkého platu v porovnání s konkurencí odchází od zaměstnavatele 57 procent mužů. Naopak pro ženy je výrazným faktorem pro rozhodování doba dojíždění do práce. Čtvrtina žen odejde od svého zaměstnavatele, pokud je doba dojíždění do práce příliš dlouhá.

Rozdíly lze zaznamenat i v případě různých věkových skupin. Například mladší pracující ve věku od 18 do 24 let odchází od zaměstnavatele častěji v případě, že postrádají možnost kariérního postupu. Pracovníci ve věku 25 až 44 let zase častěji odejdou kvůli absenci uznání nebo odměny než pracovníci mladší 25 let. Věková skupina 45 až 64 let se zase častěji rozhodne zaměstnavatele opustit kvůli výši mzdy, pokud je nižší než u jiných firem. "Jak pro udržení zaměstnanců, tak i pro nábor nových lidí musí zaměstnavatelé pochopit, co Češi považují za důležité. Na prvním místě je to i dnes, a to v době velmi nízké nezaměstnanosti, jistota zaměstnání, na druhém místě pak finanční zdraví firmy a na třetím místě plat a benefity," uvedla Honsová.