Průmysl zrychlil růst na 1,4 pct, výrazně opět zdražili zemědělci

Průmyslové ceny v srpnu zrychlily meziroční růst na 1,4 procenta z červencových 1,1 procenta. Proti loňskému srpnu se zvýšily i ceny v zemědělství, stavebnictví a službách, nejvíce zdražili zemědělští výrobci. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ), který současně zveřejnil výsledky červencového zahraničního obchodu. Vývozní ceny klesly meziročně o 1,2 procenta a dovozní o 0,8 procenta.

Z hlediska České národní banky jsou podle analytika společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy srpnová data potvrzením, že průmyslové ceny jsou deflačnímu pásmu, v němž byly až do loňského prosince, dostatečně vzdáleny. Neměly by tak být překážkou v jejím naznačeném úmyslu zvýšit letos ještě minimálně jednou úrokové sazby. Nejpravděpodobněji tak ČNB učiní na svém zasedání začátkem listopadu, vyloučit to ale nelze už na zasedání koncem září, dodal.