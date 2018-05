Průmysl v dalších měsících podle analytiků obnoví růst

Březnový pokles průmyslové výroby je podle analytiků způsoben především kalendářními vlivy. Jde o jednorázový výkyv a průmysl by měl v dalších měsících obnovit růst, uvedli ekonomové. Zároveň ale upozornili, že průmysl již naráží na své výrobní limity, mimo jiné kvůli nedostatku pracovních sil, a růst tak bude slabší. Průmyslová výroba podle údajů Českého statistického úřadu v březnu po desetiměsíčním růstu meziročně klesla o 1,1 procenta. Podepsal se na tom zejména pokles výroby aut, ale také plastů. Dalším důvodem je to, že letošní březen s Velkým pátkem měl o dva pracovní dny méně než loňský. Kromě výroby klesly po několikaměsíčním růstu i tržby a nové zakázky. "Česká ekonomika i nadále roste a jde o růst solidní, nicméně jsou zde patrné známky zpomalení tempa růstu. Tuzemský průmysl se potýká s nedostatkem potřebné pracovní síly, což je též faktor stojící v cestě dalšímu zrychlování tempa průmyslové výroby a růstu české ekonomiky jako celku," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

České stavebnictví brzdí ve větším růstu nepřipravenost velkých infrastrukturních projektů. V průběhu roku by však těchto zakázek mělo přibývat. Uvedli to analytici, které ČTK oslovila. Podle některých z nich by stavebnictví mohlo letos vzrůst téměř o desetinu. Za první čtvrtletí stouplo v souhrnu o 11,1 procenta. "Nezvykle teplé lednové počasí umožnilo nastartovat letošní stavební sezonu dříve, než je obvyklé. Tak vysoký růst jako v prvním čtvrtletí tady byl naposledy před dlouhými jedenácti lety," uvedl analytik Komerční banky Jan Vejmělek. I nadále podle něj platí, že stavebnictví táhne především investiční aktivita soukromého sektoru.