Zprávy Průměrná cena nových bytů v Praze loni vzrostla téměř o pětinu

25-01-2017 12:32 | Zdeňka Kuchyňová

Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze loni meziročně vzrostla o 19,5 procenta na 71.567 korun za metr čtvereční. Vyplývá to ze společných statistik developerských firem Trigemy, Skanska Reality a Central Group. "Developeři nejsou schopni v důsledku pomalého povolování do nabídky doplňovat nové byty, což tlačí ceny nahoru. Výsledkem je, že se nové bydlení v Praze postupně stává dostupné jen pro velmi úzkou skupinu lidí. Předpokládáme, že letos ceny porostou minimálně o pět procent," uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Muchova epopej poletí do Tokia třemi lety, první odletí 11. února 25-01-2017 12:48 | Zdeňka Kuchyňová Muchova Slovanská epopej poletí do Japonska třemi letadly. První plátna Prahu opustí 11. února. Následovat budou další dva lety 15. a 17. února. V rozhovoru s ČTK to řekl radní pro kulturu Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL). Slavnostní vernisáž se v tokijském muzeu uskuteční 7. března. Výstava potrvá tři měsíce. Zda bude poté rozměrné dílo pokračovat v asijském turné, není jasné. Třemi spoji poletí epopej z bezpečnostních důvodů. Podobně cenná díla kvůli riziku leteckého neštěstí nikdy necestují jediným spojem.

Sobotka chce jistotu, že změny v kyberbezpečnosti neohrozí svobodu 25-01-2017 12:44 | Zdeňka Kuchyňová Vládní koalice musí mít podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) jistotu, že zvažované rozšíření pravomocí Vojenského zpravodajství v oblasti kybernetické bezpečnosti příliš nezasáhne do svobod občanů. Podle vládní novely, kterou projednává Sněmovna, by mohli zpravodajci umisťovat aktivní prostředky kybernetické obrany do internetových sítí. Návrh kritizují někteří poslanci, uvedl Sobotka. Ohradilo se proti němu také Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).



Zajištění kybernetické obrany Česka není nyní v zákonech ošetřeno. Norma proto nově přisuzuje odpovědnost za kybernetickou obranu Česka armádní tajné službě. Předpokládá, že v případě krajní situace by zpravodajci mohli přistoupit i ke kybernetickému protiútoku. V poslední době podle Sobotky přibývá opatření, která směřují ke kontrole. "A já myslím, že bychom to neměli přehánět, potřebujeme jistotu, že tyto pravomoci ze strany Vojenského zpravodajství nebudou zneužity," řekl. Není si také jist, zda by mělo být oprávnění sledovat data na internetu tak široké.

Počet aut na českých silnicích loni stoupl na 5,4 milionu 25-01-2017 12:38 | Zdeňka Kuchyňová Počet osobních aut na českých silnicích se na konci loňského roku meziročně zvýšil o téměř 210.000 na 5,37 milionu. Průměrné stáří vozového parku stouplo o 0,2 roku na 14,5 roku. Vyplývá to ze statistiky Svazu dovozců automobilů. "Je nutno konstatovat, že i přes růst prodejů nových vozidel podíly osobních automobilů ve věku nad deset let od roku 2007 trvale rostou. Stále tak nedochází k žádoucí obměně, ale pouze ke zvyšování vozového parku osobních automobilů," uvedl analytik Antonín Šípek. Nejrozšířenější značkou je Škoda s 1,82 milionu registrovaných vozů, což představuje třetinový podíl.

Působnost ombudsmana se má rozšířit jen na zdravotně postižené 25-01-2017 12:36 | Zdeňka Kuchyňová Místo novely zákona o veřejném ochránci práv posilující pravomoci ombudsmana, kterou chce vláda kvůli nesouhlasu poslanců stáhnout ze Sněmovny, připraví ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvojka (ČSSD) samostatnou novelu, která bude řešit jen monitorování situace zdravotně postižených. Vláda tak odstoupí od plánu rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv o možnost podávat antidiskriminační žaloby a podněty Ústavnímu soudu na rušení zákonů nebo jejich částí. Podání Ústavnímu soudu může dát nyní prezident, 41 poslanců nebo 17 senátorů, za určitých podmínek i vláda, kraje nebo člověk, kterého se problém týká. Žaloby kvůli diskriminaci nyní může podávat jen její oběť.

Průměrná cena nových bytů v Praze loni vzrostla téměř o pětinu 25-01-2017 12:32 | Zdeňka Kuchyňová Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze loni meziročně vzrostla o 19,5 procenta na 71.567 korun za metr čtvereční. Vyplývá to ze společných statistik developerských firem Trigemy, Skanska Reality a Central Group. "Developeři nejsou schopni v důsledku pomalého povolování do nabídky doplňovat nové byty, což tlačí ceny nahoru. Výsledkem je, že se nové bydlení v Praze postupně stává dostupné jen pro velmi úzkou skupinu lidí. Předpokládáme, že letos ceny porostou minimálně o pět procent," uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský.

Počasí 25-01-2017 10:02 | Zdeňka Kuchyňová Zataženo nízkou oblačností, ojediněle, na severu a severovýchodě místy slabé sněžení. Nejvyšší teploty -4 až 0 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C.

Eurostat: ČR patří v EU k zemím, kde cizinci žádají o azyl nejmíň 25-01-2017 09:59 aktualizováno | Martina Bílá Česko patří v EU k zemím, kde cizinci žádají o azyl nejméně. Zatímco v osmadvacítce připadá na milion obyvatel v průměru 702 lidí, kteří poprvé usilují o získání ochrany, v ČR je jejich množství pětadvacetkrát menší. Na milion lidí bylo 28 žadatelů. Vyplývá to ze zprávy o azylové situaci v unii za třetí loňské čtvrtletí, kterou na svém webu zveřejnil Eurostat. Podle něj je ČR spolu se Slovenskem, Portugalskem, Rumunskem a Estonskem státem s nejmenším počtem žadatelů o azyl na počet obyvatel.

Album Smetanova tria bylo nominované na cenu britského časopisu 25-01-2017 09:58 aktualizováno | Martina Bílá Kompletní nahrávka klavírních trií Bohuslava Martinů v podání Smetanova tria je mezi třemi alby, která jsou nominována na cenu britského časopisu BBC Music Magazine Award v kategorii komorní hudby. Smetanovo trio tuto cenu už získalo v roce 2007 za nahrávku Dvořákových trií. Veřejné hlasování začalo 20. ledna a skončí 24. února Vítězové jednotlivých kategorií budou oznámeni 19. dubna. ČTK o tom informoval šéfproducent klasické hudby Supraphonu Matouš Vlčinský. "Jedná se druhou nejvýznamnější hudební britskou cenu v klasické hudbě hned po 'Oscarech klasické hudby', ocenění měsíčníku Gramophone. Odborná porota nejdříve v každé kategorii vybrala tři alba a o vítězích bude nyní rozhodovat veřejnost," uvedl Vlčinský.

Marksová: Sociální pilíř EU by měl přispět k setření rozdílů mezd 25-01-2017 09:57 | Zdeňka Kuchyňová Chystaný evropský pilíř sociálních práv, který by měl zajistit spravedlivé podmínky na unijním trhu práce, by měl přispět i ke srovnání velkých rozdílů ve výdělcích za stejnou práci v členských státech. ČTK to řekla ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Podle ní není možné, aby pracovníci v Česku dál vydělávali mnohem méně než jejich západní kolegové u stejného zaměstnavatele. "Není možné, aby například supermarket v České republice, na Slovensku a v Rakousku, který má stejné zboží, platil jinak za stejnou práci, aby byly rozdíly ve mzdách tak obrovské. Je nehorázné mít za stejnou práci nižší plat," uvedla Marksová. Už loni psala kvůli nízkým výdělkům nizozemské firmě Ahold, která v Česku provozuje obchody Albert. S nizozemským velvyslancem pak o problému jednal také premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).



Srovnání průměrných mezd v EU zveřejnil před měsícem Český statistický úřad. Počítal s údaji za rok 2014. Výdělek českého pracovníka odpovídal 37 procentům částky, kterou za svou práci dostával průměrný obyvatel EU. Česká kupní síla se rovnala 59 procentům průměrné kupní síly v EU. Celkem 18,7 procenta českých zaměstnanců patřilo k takzvané "pracující chudobě", když pobírali méně než dvě třetiny mediánové mzdy.