Průjezd amerického konvoje po dálnici D1 zkomplikovala u Mirošovic nedaleko Prahy srážka dvou vojenských vozidel. Obešla se bez zranění, kvůli nehodě se ve směru na Brno vytvořila asi šestikilometrová kolona, řekl ČTK mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Nehoda se podle něj stala kolem 09:00, kdy jedna část konvoje čekala na druhou, jež se opozdila. "Jedno auto narazilo do cisterny. Bylo to bez zranění a vyřešili si to v rámci konvoje. My jsme tam asistovali kvůli řízení dopravy, ale neřešili jsme tu nehodu jako takovou," uvedl Truxa. Po přeložení na podvalník konvoj pokračoval dál na Brno a kolona aut se rozjela. Konvoje americké armády projíždějí Českem od čtvrtka do neděle, přesouvají se z Německa na cvičení Saber Guardian do Maďarska, Rumunska a Bulharska. Ve třech etapách se má přesunout přes Česko na 230 armádních vozů a 900 lidí.