Provozovatelé sociálních služeb by mohli mít nově na dotace nárok

Provozovatelé sociálních služeb pro seniory, postižené a další potřebné by v budoucnu mohli mít nárok na dotace. Nyní musí žádat o podporu každý rok a nemají jistotu, že ji získají. Peníze by nově pravidelně dostávala zařízení, která by kraje zařadily do své sítě potřebných služeb. Upravit to má novela o sociálních službách, kterou připravuje ministerstvo práce. Má ji předložit do konce roku.

Poskytovatelé si každoročně stěžují na nedostatek financí na provoz i na nejistotu, zda s žádostí o peníze uspějí a budou moci fungovat i další rok. Ani klienti nemají záruku, že péči budou mít i v příštích 12 měsících. Předloha by měla obsahovat i to, že celková suma na dotace nesmí meziročně klesnout o víc než deset procent. Opatření má zabránit propadu částky.