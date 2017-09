Protidrogový koordinátor bude prosazovat zvýšení daní na alkohol

K omezení nadměrného pití alkoholu v Česku by přispělo zdražení alkoholických nápojů. U alkoholu by se mohla zvýšit spotřební daň, daň z přidané hodnoty či garantovaná cena za výkup gramu alkoholu. Prosazovat to chce národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Řekl to dnes novinářům. Opatření k omezení užívání legálních i nelegálních drog by měla obsahovat nová národní strategie, na níž se teď pracuje. Češi patří ve světě k rekordmanům ve spotřebě alkoholu.

Národní strategie boje s drogami a hazardem má obsahovat opatření na devět let. Nový dokument se nyní připravuje. Budoucí kabinet by ho měl schválit do konce příštího roku. Plán by měl podle Vobořila počítat se změnami legislativy i jinými kroky.