Prodloužení metra A na letiště by vyšlo na 26,8 miliardy korun

Prodloužení pražské trasy metra A z Motola na Letiště Václava Havla by vyšlo na 26,8 miliardy korun. Vybudování trasy by i s přípravnými pracemi zabralo 11 let. Vyplývá to z analýzy firmy Metroprojekt pro dopravní podnik (DPP) a magistrát, jejíž dílčí výstupy má ČTK k dispozici. Analýza je podkladem pro budoucí rozhodnutí vedení města, zda začít stavět. Součástí dokumentu je i možnost větvení trasy z Motola na Zličín. Praha naposledy zprovoznila zhruba před třemi lety úsek trasy A z Dejvic do Motola.