Prodejní ceny bytů v ČR vzrostly meziročně o 10,7 procenta

Prodejní ceny bytů v Praze a v krajských městech vzrostly ve 2. čtvrtletí letošního roku meziročně o 10,7 procenta na 49.800 korun za metr čtvereční. Nejdražší byla Praha s průměrnou cenou 65.700 Kč, naopak v nejlevnějším Ústí nad Labem to bylo 11.800 Kč. V hlavním městě je nejdražší Praha 1 s průměrnou cenou 122.200 korun za metr čtvereční. Centrum Prahy je tak zhruba desetkrát dražší než Ústí nad Labem. Vyplývá to z údajů portálu CenovaMapa.org. Portál zpracovává informace o skutečných prodejních cenách přímo z kupních smluv evidovaných v katastru nemovitostí. Po Praze byly ve druhém čtvrtletí nejdražší byty v Brně, kde dosahovaly necelých 80 procent cenové úrovně hlavního města. Ceny meziročně vzrostly ve 13 krajích ze 14, pouze v Karlových Varech klesly o 3,8 procenta. Naopak nejvíce byty zdražily v Jihlavě a Českých Budějovicích, a to zhruba o pětinu. V porovnání s průměrem roku 2014 byly v letošním druhém čtvrtletí ceny bytů v Česku vyšší o 30 procent. "Ceny rostou především kvůli dlouhodobému nedostatku kvalitních bytů v osobním vlastnictví. Předpokládám, že růstový trend bude i nadále pokračovat, ale spíše pomalejším tempem," uvedl výkonný ředitel realitní kanceláře Reality IQ Ondřej Mašín.