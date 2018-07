Pro polovinu Čechů je nejstabilnější investicí zlato a drahé kovy

Nejstabilnější alternativní investicí je pro Čechy zlato nebo jiné drahé kovy. Drahé kovy jako nástroj pro uložení peněz preferuje 48 procent lidí. S velkým odstupem následuje umění (11 procent), starožitnosti (devět procent) nebo kryptoměny (pět procent). Vyplývá to z červnového průzkumu agentury NMS Market Research pro společnost Golden Gate mezi tisíci respondenty. V současnosti do zlata nebo stříbra investuje kolem 100.000 Čechů. Investice se nejčastěji pohybuje v desítkách tisíc korun. Nad 200.000 Kč má uloženo méně než desetina investorů do drahých kovů.

Polovina Čechů sice spoří, ale investovat se bojí nebo přiznává, že to neumí. Investuje tak jen pětina dotázaných. Častěji investují muži, mezi kterými je podíl investorů 26 procent, a domácnosti s příjmy nad 40.000 Kč (39 procent). Mezi vysokoškoláky je 38 procent investorů. Pro většinu (62 procent) je důležité, aby investice a úspory byly alespoň zčásti hmatatelné. Jen pětina lidí se spokojí pouze s papírovou nebo digitální podobou investic, další pětině je to jedno a nechá si raději poradit.