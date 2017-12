Pro chodce a cyklisty se uzavírá železniční most

Lávky pro chodce a cyklisty na železničním mostě přes Vltavu, který spojuje Vyšehrad a Smíchov, od pátku uzavírají. Důvodem je jejich havarijní stav. Lávky se budou kompletně předělávat příští a přespříští rok v létě. Spojení mezi oběma břehy bude zajišťovat přívoz. Uvedla to Technická správa komunikací, která má pražské mosty a lávky na starosti.

Lávky budou uzavřeny do odvolání. Rekonstrukce připadne na letní období, protože je možné až po odstávce plynovodu umístěného na konzolách lávek. Oprava proto není možná v topné sezoně, která končí v květnu a začíná koncem září. Jako první bude příští rok v létě opravena jižní lávka, v roce 2019 severní. Pod železničním mostem bude během uzavření lávek v provozu přívoz na trase Císařská louka - Kotevní - Výtoň. V zimě bude jezdit v pracovní dny od 07:00 do 19:00, o víkendu od 08:00 do 19:00. Na jaře se provozní doba začne prodlužovat.